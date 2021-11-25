Россия получила просьбу Армении помочь в отношениях с Турцией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Армения обращалась за посредничество между Ереваном и Анкарой. По её словам, Москва готова и далее прилагать усилия для нормализации армяно-турецких отношений.

Россия прилагала усилия в нормализации армяно-турецких отношений. Мы готовы и дальше этому содействовать. Запуск данного процесса, несомненно, способствовал бы оздоровлению общей ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что при появлении практических моментов внешнеполитическое ведомство проинформирует об этом дополнительно.

Ранее официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений. Он отметил, что международные партнёры, в том числе и Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что в вопросах отношений с Ереваном Анкара будет действовать сообща с Баку и это «неизменная позиция» турецкой стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.