Россия подготовит предложения по исполнению конвенции о запрете биооружия

Парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий на Украине подготовит предложения по совершенствованию конвенции о запрещении биологического оружия и механизмов контроля за её нарушениями, заявил вице-спикер Совета Федерации и сопредседатель комиссии Константин Косачев. По его словам, которые приводит ТАСС, задачей комиссии будет установление фактов нарушений конвенции и прав граждан тех стран, в которых работают биолаборатории США.

Мы с коллегами будем также выходить на пакет предложений, которые будут связаны с совершенствованием конвенции, её механизмов, с тем, чтобы пресекать любые попытки американцев и им подобных по обходу этой конвенции, — добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет постоянно поднимать в Совбезе ООН тему военно-биологической деятельности США на Украине, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности. Он добавил, что Москву интересует работа подконтрольных США лабораторий на территории всего бывшего СССР. По словам Лаврова, зачастую руководство стран, где размещаются американские биолаборатории, не знает о существовании подобных объектов.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий также заявил, что Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины. Он также допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей.