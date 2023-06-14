Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

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Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС, передает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Каире Георгия Борисенко. При этом он отметил, что вхождение страны в международную организацию станет возможным, когда внутри институции договорятся о критериях для принятия.

Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения, — сказал посол.

Борисенко уверен, что подключение Египта к коалиции стран существенно утяжелит вес БРИКС благодаря молодому населению этой страны и благодаря Суэцкому каналу. Кроме того, для самого Египта БРИКС откроет широкие политические и экономические возможности, включая создание альтернативных доллару механизмов расчетов.

На сегодняшний день БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Кроме Египта, желание присоединиться к объединению высказывали Аргентина, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Ранее политолог Константин Калачев заявлял, что Египет хочет стать членом БРИКС, чтобы укрепить отношения с Китаем. По его мнению, африканская страна также заинтересована в новых инвестициях, в развитии экономического и военно-технологического сотрудничества.