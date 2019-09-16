https://static.news.ru/photo/d89fefe6-d879-11e9-83a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/Facebook

Власти РФ завершают процедуру выплаты долга Совету Европы. Об этом заявил покидающий пост генсека организации Турбьёрн Ягланд. Он выступил с прощальной речью в страсбургской штаб-квартире Европейского суда по правам человека. Подводя итоги своей деятельности, он поддержал решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации.

Процессы, связанные с участием российской делегации в ПАСЕ, продемонстрировали, что у нас не должно быть членов, которые частично находятся в организации, а частично нет, — приводит « Коммерсант » слова генсека.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В ответ на это РФ фактически вышла из организации, не признавая резолюции и не внося взносов.

К весне долг России перед СЕ составлял €60 млн. 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны за 2017–2018 годы.

Ранее член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в ПАСЕ. По его мнению, это произошло, так как европолитики поняли, что «без России никуда».