Россия передала Армении образцы вакцины от коронавируса «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/22085220-2be1-11eb-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Ереване передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сегодня мы привезли образцы российской вакцины. Хотели бы передать их министру здравоохранения, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России. Таким образом, Венгрия стала первой страной Европы, получившей российскую вакцину. Сийярто выложил видео на своей странице в Facebook, в котором он объявляет о прибытии образцов. В ролике показан процесс доставки препарата самолётом и транспортировка образцов в подготовленное для этой цели хранилище.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции полностью безопасны и эффективны. Как пояснил президент РФ, выступая на саммите АТЭС, вопрос заключается лишь в налаживании массового производства. Глава государства подчеркнул, что пандемия привела к серьёзным проблемам в значительном количестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо огромного числа заболевших и умерших от инфекции, президент РФ обеспокоен тревожными тенденциями в экономике и социальной сфере.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.