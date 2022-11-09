Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения проверки на предмет «грязной бомбы» Постпред при ООН Шевченко: Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения проверки на предмет «грязной бомбы»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит инспекции на Украине для предотвращения создания «грязной бомбы» на других объектах, заявил представитель российской делегации Александр Шевченко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за этот год. По его словам, Россия приняла к сведению данные о проведенных агентством инспекциях, передает ТАСС.

Шевченко добавил, что у Киева есть необходимые производственная база и научный потенциал для создания «грязной бомбы» и «проинспектированными объектами они не ограничиваются».

Исходим из того, что подобные проверки — только начало, агентство продолжит осуществлять самый плотный контроль за любыми возможными признаками отклонения Киева от выполнения своих соглашений о гарантиях с агентством, — сказал Шевченко.

Он отметил, что Россия призывает международное агентство обращать «самое пристальное внимание» на любую информацию по возможным провокациям с применением «грязной бомбы».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что специалисты агентства не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах, и эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его мнению, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ложным утверждение властей России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу». Глава Альянса написал, что обсудил данный вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. По словам Столтенберга, обе стороны солидарны с его позицией.