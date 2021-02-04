Россия озабочена преследованием участников штурма Капитолия в США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преследование участников штурма Капитолия в США вызывает серьёзную озабоченность. Она добавила, что перефразировала заявления Вашингтона о беспорядках в Москве.

Вызывает действительно серьёзную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют, прямая цитата: «внутренними террористами», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, Захарова высказала позицию, что объективность правоохранительных органов США вызывает сомнения, поскольку они «действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародёрами».

А ведь в большинстве своём это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения, — сказала Захарова.

Она добавила, что на это нужно обратить внимание США, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в России. Она также сообщила, что сделала заявление теми же словами, что использует Вашингтон в отношении событий в России.

Ранее NEWS.ru писал, что спустя несколько недель после штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать новые подробности о пострадавших и жертвах инцидента. Стало известно, что двое полицейских покончили с собой после случившегося.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако процесс был сорван массовой акцией в центре Вашингтона — сторонники бывшего главы государства республиканца Дональда Трампа, призывавшего «бороться за честные выборы», атаковали Капитолий. В ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.