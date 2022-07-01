Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отверг возможность существования политической подоплеки в решении о временной приостановке на ремонт газопровода «Северный поток», сообщает РИА Новости. Он добавил, что прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать.
Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все, — отметил замглавы МИД.
В середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.
Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня будет временно остановлена транспортировка газа по «Турецкому потоку» в связи с проведением планового техобслуживания на газопроводе. При этом уточняется, что приостановка поставок была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.