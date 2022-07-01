Россия отвергла политическую подоплеку в остановке «Северного потока» Замглавы МИД России Грушко отверг политическую подоплеку в приостановке «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отверг возможность существования политической подоплеки в решении о временной приостановке на ремонт газопровода «Северный поток», сообщает РИА Новости. Он добавил, что прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать.

Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все, — отметил замглавы МИД.

В середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.

Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня будет временно остановлена транспортировка газа по «Турецкому потоку» в связи с проведением планового техобслуживания на газопроводе. При этом уточняется, что приостановка поставок была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.