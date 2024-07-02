Россия отвергла домыслы о ее вмешательстве в британские выборы МИД РФ: у России нет привычки лезть во внутренние дела суверенных государств

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Посольство РФ в Британии опубликовало заявление, в котором категорически отвергает заявления СМИ и руководства Консервативной партии о вмешательстве Москвы в предстоящие 4 июля выборы, пишет ТАСС со ссылкой на документ. В дипмиссии подчеркнули, что Россия, в отличие от Соединенного Королевства и прочих западных «цивилизаторов», не вмешивается в дела других суверенных государств.

Подобные домыслы наглядно иллюстрируют кризис идей, объявший тори «под занавес» их пребывания у власти, — им, похоже, больше совсем нечем привлечь электорат и нечем подпереть рухнувшие рейтинги, кроме старых фальшивок, — сказано в распространенном заявлении.

Российские дипломаты добавили, что представителям Консервативной партии Британии остается строить предположения, чего хочет или не хочет Россия. По их мнению, рядовым гражданам этот «утомительный фарс» уже успел наскучить.

Ранее председатель Консервативной партии Ричард Холден обратился к правительству и советнику премьера по национальной безопасности Тиму Барроу с требованием провести проверку относительно информации о «вмешательстве России» в выборы в Великобритании. Поводом стали утверждения телеканала ABC о группе аккаунтов, пытающихся повлиять на избирательную компанию.