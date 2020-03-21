Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

От РФ по готовности итальянской стороны вылетят восемь бригад военных медиков, в том числе — вирусологов, будет доставлено  медицинское оборудование и автомобильные комплексы дезинфекции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, вечером 21 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19.

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