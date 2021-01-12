Россия может отправить Непалу 25 млн доз вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/9c0d3bd6-54b7-11eb-821b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Москва собирается отправить в Непал до 25 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», рассказал журналистам директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он отметил высокую заинтересованность в получении препарата и других стран региона.

Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз «Спутник V», — цитирует Кабулова РИА Новости.

Он добавил, что РФ постоянно контактирует с партнёрами из Пакистана по вопросам возможных поставок «Спутника V» в республику.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.