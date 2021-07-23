Россия отправила на Кубу самолёты с гуманитарной помощью

Два самолёта Ан-124 «Руслан» Минобороны России вылетели на Кубу с гуманитарной помощью. Они доставят продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона медицинских масок. Об этом сообщило РИА Новости.

По поручению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина самолётами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба... Самолёты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн, — цитирует агентство сообщение.

11 июля на Кубе начались первые с 1994 года массовые протесты и столкновения с полицией. Протестующие требуют решить социальные и экономические проблемы. Часть вышедших на улицы людей говорит о желании свергнуть власть. Глава Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов противостоять провокациям протестующих. Он убеждён, что за этой акцией могут стоять «контрреволюционные наёмники».

В беседе с NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец высказал мнение, что массовые протесты на Кубе разразились из-за тяжёлого экономического положения. Эксперт считает, что коммунистические правители острова крепко держатся за власть и исход протестов пока сложно предсказать.