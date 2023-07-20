Россия отозвала делегацию по зерновой сделке из Турции

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Российская делегация покинула координационный центр по зерновой сделке в Стамбуле, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции. О выходе российской стороны из сделки было объявлено 17 июля.

Россия, вышедшая из инициативы по созданию «зернового коридора», также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управляет работой коридора, — говорится в сообщении канала.

Ранее президент Владимир Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение западом российских условий по зерновой сделке. Он подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая сделку. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины.

Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

Евросоюз и США призвали к продлению зерновой сделки, а Украина выступила с предложением о ее возобновления без участия России. В Кремле заявили, что реализация этой инициативы рискованна, поскольку зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях.