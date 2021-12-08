Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе свидетеля по делу МН17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе свидетеля Сергея Мучкаева по делу о крушении рейса MH17. В 2014 году Мучкаев был командиром 53-й курской бригады Вооружённых сил России, его собирались допросить по военным вопросам, которые могут касаться государственных тайн. Об этом пишет РИА Новости.
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В этой связи Минюст РФ не в состоянии сотрудничать по этому вопросу. Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что запрос о допросе Мучкаева не может быть выполнен, — заключил судья.
Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не прояснила ситуацию.
В итоге Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.