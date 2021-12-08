Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе свидетеля по делу МН17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе свидетеля Сергея Мучкаева по делу о крушении рейса MH17. В 2014 году Мучкаев был командиром 53-й курской бригады Вооружённых сил России, его собирались допросить по военным вопросам, которые могут касаться государственных тайн. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, Министерство юстиции России ответило, что согласно Европейской конвенции о правовом сотрудничестве по уголовным делам, в таком запросе может быть отказано, если он предположительно вредит интересам государства.

В этой связи Минюст РФ не в состоянии сотрудничать по этому вопросу. Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что запрос о допросе Мучкаева не может быть выполнен, — заключил судья.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не прояснила ситуацию.

В итоге Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.