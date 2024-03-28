Россия отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР, передает ТАСС. РФ заблокировала резолюцию, которую представили США. Соединенные Штаты предложили продлить до 30 апреля 2025 года мандата группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи.

СБ ООН рекомендовал группе искать информацию о несоблюдении «мер, введенных соответствующими резолюциями». 13 из 15 членов совета проголосовали за, воздержался Китай. Перед голосованием постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что эксперты перестали справляться с обязанностями и подыгрывают «западным подходам».

Резолюцию 1718 приняли в 2006 году в ответ на проведение Северной Кореей ядерного испытания. Под запретом с тех пор поставки, продажа или передача стране военной техники, оборудования, товаров и технологий, которые могут применить для создания оружия массового уничтожения. С тех пор рестрикции ужесточали.

Ранее стало известно, что делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным посетила КНДР. В Пхеньяне прошли переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».