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Россия отказала в допросе обвиняемых по делу о крушении MH17

15:26, 06 сентября 2021
Россия отказала в допросе обвиняемых по делу о крушении MH17 Обломки самолёта на месте крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Обвиняемые по делу о крушении над Донбассом рейса MH17 не явились в суд. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что российские власти отказали в допросе троих граждан России. Об этом сообщило издание «Укринформ».

Это бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов. Также на суде не появился гражданин Украины Леонид Харченко, а украинская сторона заявила, что не знает, где он.

Судья подчеркнул, что у них всё ещё есть право выступить в суде.

Ранее сообщалось, что решение по делу о крушении самолёта будет вынесено до конца 2022 года.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.

Журналисты проекта Bellingcat доказывали, что самолёт был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок российскими солдатами на границу с Украиной. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

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