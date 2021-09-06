Россия отказала в допросе обвиняемых по делу о крушении MH17

Обвиняемые по делу о крушении над Донбассом рейса MH17 не явились в суд. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что российские власти отказали в допросе троих граждан России. Об этом сообщило издание «Укринформ».

Это бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов. Также на суде не появился гражданин Украины Леонид Харченко, а украинская сторона заявила, что не знает, где он.

Судья подчеркнул , что у них всё ещё есть право выступить в суде.

Ранее сообщалось, что решение по делу о крушении самолёта будет вынесено до конца 2022 года.

Дело MH17 — расследование авиационной катастрофы лайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.