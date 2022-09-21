Россия освободила 10 военнопленных при посредничестве саудовского принца Reuters: Россия освободила 10 военнопленных при посредничестве саудовского принца Мухаммеда бин Салмана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана освободила десять военнопленных, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя королевства. О подробностях переговоров не сообщается. По данным представителя, среди освобожденных военнопленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними прибыл в Саудовскую Аравию.

Саудовские власти приняли и перевезли их из России в королевство и в данным момент занимаются процедурами по отправке их на родину, — гласит сообщение.

9 июня Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни по обвинению в участии в боевых действиях в качестве наемника подданного Марокко вместе с двумя гражданами Великобритании, которые были взяты в плен в Донбассе. После этого отец марокканца Ибрагима Саадуна написал письмо президенту России Владимиру Путину и попросил его посодействовать помилованию сына. Родитель признался, что марокканца убедили вступить в ряды украинской армии обманным путем.

Этой же версии придерживалась и сторона защиты — адвокат сообщала, что Саадун присоединился к ВСУ под влиянием пропаганды, из-за которой у него сформировалось неверное представление о Донбассе. После этого осужденный в ДНР наемник из Марокко обжаловал смертный приговор.