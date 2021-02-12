Россия осудила поддержку запрета телеканалов на Украине странами Запада

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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США, Великобритания, Германия и ряд других стран открыто поддержали введённый Украиной запрет на вещание нескольких оппозиционных телеканалов.

По мнению Буякевича, случившееся является переломным моментом, демонстрирующим явную враждебность в отношении России.

Если раньше они воздерживались от такого рода вещей, сохраняя видимость приличия в отношении соблюдения прав СМИ, в том числе на Украине, то сейчас они говорят: «Правильно, что закрыли, потому что это борьба с российской дезинформацией», — цитирует зампостпреда РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов (NewsOne, ZIK и «112. Украина») в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (то есть России), утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко, писал NEWS.ru.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подверг запрет резкой критике. Политик заявил, что Зеленский и его окружение проявили свои диктаторские замашки.