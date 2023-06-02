Прокачка газа по «Турецкому потоку» будет остановлена «Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» на неделю из-за технических работ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

С 5 июня будет временно приостановлена прокачка газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает пресс-служба компании «Газпром» в Telegram . Ограничения связаны с проведением технических работ. Прокачка газа будет возобновлена с 13 июня.

Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена. Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно, — говорится в сообщении.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба. Он не назвал точную дату начала строительства. Миллер отметил, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены. Он добавил, что сейчас «уверенно работает» «Турецкий проток», проходящий между Россией и Турцией.

По словам аналитика «Выгон Консалтинг» Евгении Поповой, Россия, Азербайджан и Иран будут поставлять газ через хаб в Турции. Также его услугами смогут воспользоваться главные экспортеры голубого топлива в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие страны, добавила она.