Россия опустилась на 14-е место по числу смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ebd8bba6-b532-11ea-9059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рейтинге по количеству летальных исходов от COVID-19 РФ спустилась на одну строчку и заняла 14-е место в мире. Такие данные привёл американский Университет Джонса Хопкинса.

Список составлен методом суммирования данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Согласно подсчётам, на первом месте по числу смертей от коронавирусной инфекции нового типа сейчас находятся США. Жертвами болезни там стали 120,4 тысячи человек.

После Штатов — Бразилия и 51 271 скончавшийся житель страны. От коронавируса в Великобритании, которая замыкает тройку, скончались 42 731 пациентов.

На четвёртой позиции — Италия и 34 657 погибших с начала пандемии COVID-19, Франция, где с болезнью не смогли справиться 29 666 жителей страны. Затем Испания — 28 324, за ней Мексика, где коронавирус стал причиной смерти 22 584 человек.

В Индии от инфекции нового типа умерли 14 011 пациентов, в Иране — 9742. В Бельгии коронавирусная инфекция унесла жизни 9696 заболевших. В Германии зафиксированы 8899 смертей, в Канаде — 8494. Перу занимает 13-е место. К этому дню там 8223 погибших. После — Россия, где от коронавируса погибли 8196 пациентов.

Как писал NEWS.ru, сейчас число выздоровевших от COVID-19 в РФ превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из учреждений здравоохранения выписали 12 013 переболевших коронавирусной инфекцией.