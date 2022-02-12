Россия оптимизирует штат своих представительств на Украине

В МИД РФ заявили о решении оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова у себя в Telegram-канале. При этом посольство и консульства РФ на Украине продолжат выполнение своих основных функций. Она отметила, что это связано с «возможными провокациями киевского режима или третьих стран».

Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций, — написала Захарова.

Она добавила, что в МИД исходят из того, что «наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности».

Как ранее сообщили в посольстве РФ в Киеве, российские дипломаты остаются на территории Украины. Они продолжают свою работу. До этого появилась информация о том, что дипломаты и сотрудники российских консульств на Украине начали покидать страну. Сообщалось, что Москва могла последовать примеру некоторых стран Запада, объявивших об эвакуации своих дипломатов из-за угрозы российского вторжения.

По данным Associated Press, 12 февраля США также официально объявят об эвакуации своих дипломатов из посольства в Киеве. Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.