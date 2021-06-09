Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

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Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве был признан персоной нон грата в России. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили представители Министерства иностранных дел РФ. Данную информацию передаёт РИА Новости.

Отмечается, что временная поверенная в делах Северной Македонии в России Оливера Чаушевская-Димовская в четверг была вызвана во внешнеполитическое ведомство в Москве.

Там ей вручили ноту Министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства республики в России, — подчеркнули в МИД РФ.

Как заявили в ведомстве, данное решение является ответным шагом на аналогичное северомакедонское решение относительно дипломата посольства России в Скопье, которое было принято в мае. Действия властей республики Россия считает ничем не мотивированными.

Ранее стало известно, что в России работают только два дипломатических представителя Северной Македонии. Страна надеется, что Москва не станет высылать никого из них. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил глава Министерства иностранных дел республики Буяр Османи.

Власти балканской республики 14 мая объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили. До этого Россия выслала десять американских дипломатов, в том числе пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс.