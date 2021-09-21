Россия обвинила США во вмешательстве в выборы в Госдуму

США не удалось дискредитировать избирательную систему в России, несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы в Госдуму. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция с брифинга велась в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что большое количество кибератак велось на Центризбирком России.

Об этом было сказано непосредственно ЦИК, и половина из этих кибератак зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки проведения выборов, — сказала представитель МИД.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Все названные партии будут представлены в Госдуме.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма к России, а прошедшее на его территории голосование — не имеющим юридической силы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Россия рассчитывает, что позиция Турции по этому вопросу изменится.