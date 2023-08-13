Россия обвинила США в многократных нарушениях безопасности полетов в Сирии ЦПВС: коалиция США 23 раза за сутки нарушила безопасность полетов в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

За минувшие сутки летательные аппараты международной коалиции во главе с США в Сирии 23 раза нарушили безопасность полетов, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, подобные действия провоцируют авиаинциденты и обостряют обстановку в воздушном пространстве страны.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, — сообщил военный.

Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1С.

Ранее контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила более 20 опасных сближений с самолетами ВКС России в небе над Сирией. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.

Также сообщалось, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на авиацию ВКС РФ. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.