Россия обвинила Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ Зампостпреда России Буякевич: Польшу виновата в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

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Польша на месте председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрировала свою некомпетентность. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, Варшава преследовала свои корыстные интересы и подрывала дух многостороннего взаимодействия в организации.

Польша оказалась не то чтобы не в состоянии, а вообще некомпетентна с точки зрения честного брокера. Они вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы ОБСЕ и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку, — заявил Буякевич.

Он добавил, что это происходит «в полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона». Как полагает российский представитель, истории предстоит «дать оценку этому председательству», однако самому Буякевичу уже стало ясно, что поляки «провалили дух многостороннего взаимодействия» в организации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал политику двойных стандартов, отказавшись от официальной реакции на террористический акт на Крымском мосту. По ее словам, это было продемонстрировано в том числе и ОБСЕ, руководство которой воздержалось от каких-либо комментариев по инциденту, а представительства Германии, Латвии и Литвы фактически выступили с оправданием теракта.