Россия обсудит с Турцией тему втягивания Украины в НАТО

Россия в ближайшее время планирует обсудить с Турцией тему затягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, Россия чётко обозначила свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО.

У меня нет сомнений, что серьёзные, ответственные государства прекрасно понимают, о чём идёт речь, — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО не сделали ни единого шага, чтобы выполнить принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году решения, согласно которым предусматривалось членство Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что Киев с той поры провёл много реформ. По его словам, изменения начались после переворота в 2014 году.

В НАТО ранее заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.