В МИД обеспокоились инцидентами на границе Армении и Азербайджана

Москва выражает серьёзную обеспокоенность недавними инцидентами на границе Азербайджана и Армении, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам, — отметил дипломат.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым. В МИД призвали Баку и Ереван воздержаться от действий, которые бы обострили ситуацию на границе. Дипломат отметил, что все вопросы следует решать политико-дипломатическим путём.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку не заинтересован в напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Политик провёл переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Байрамов рассказал, что Армения совершила провокации, в результате которых погиб один азербайджанский военный и ещё двое получили ранения. В МИД Азербайджана заявили, что Баку отвечает на эти военные провокации и защищает границы страны.