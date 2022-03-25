Песков опроверг сообщения Зеленского о «российских фосфорных бомбах»

Россия никогда не нарушала международных конвенций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что армия РФ якобы использовала фосфорные бомбы в ходе спецоперации, передаёт РИА Новости.

Россия никогда не нарушала международных конвенций, по деталям всё-таки рекомендуем обращаться в Министерство обороны, — сказал представитель Кремля.

Ранее некоторые западные СМИ сообщили, что российская армия якобы использует запрещённые боеприпасы при обстрелах жилых кварталов, которые представляют особую опасность для мирных жителей. В ответ на это Песков заявил, что утверждения о применении военными России кассетных и вакуумных бомб на Украине являются вымыслом.

26 февраля Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ из-за недостоверной информации о событиях на Украине. В ведомстве отметили, что в материалах изданий военная операция РФ называется «войной» или «вторжением».