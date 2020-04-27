Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому. Фигурант коррупционного дела генерала СК Александра Дрыманова понёс издержки в ходе процесса об экстрадиции, который выиграл.

Однако Россия платить не будет. Согласно Европейской конвенции о выдаче от 1957 года, суд Лондона не вправе возлагать возмещение издержек на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

В ведомстве опровергли заявление о том, что Россия не предоставила британскому суду доказательства передачи вменяемой Смычковскому на родине взятки. Речь идёт об уголовном деле, которое СК РФ возбудил против бизнесмена за подкуп джипом экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.

Россия направляла в Лондон и второй запрос на Смычковского. По мнению российского следствия, бизнесмен был посредником в передаче взятки в $1 млн. Деньги отдавались за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал России в выдаче Дмитрия Смычковского. Его задержали в столице Великобритании в начале декабря 2019 года. Суд также отказал в экстрадиции бывшего главы службы собственной безопасности Михаила Максименко и бывшего руководителя ГСУ СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко.