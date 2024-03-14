Устали верить: Россия жестко отказалась от имитации переговоров в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель нашего МИД Мария Захарова подтвердила отказ России от участия в запланированной в Швейцарии конференции по мирному урегулированию на Украине. Даже если нам последует официальное приглашение.

Таким образом Москва не только поставила под сомнение прежний нейтральный статус Швейцарии, которая примкнула к антироссийским санкциям и не брезгует поставками окольными путями вооружений на Украину. Но и ясно дала понять, что готова только к комплексным конструктивным переговорам по формированию новой архитектуры безопасности в Европе, а не имитации миротворческой деятельности, сводимой к навязыванию нам неприемлемых условий. Как сказал на днях Владимир Путин, мы знаем все «морковки», которые нам готовы предложить.

Попытки ультиматумов

Показательно, что в преддверии такой разрекламированной конференции, в которой могут принять участие главы государств и правительств в основном стран Запада, наши оппоненты продолжают поднимать ставки. А потому как-то мало коррелируются с попытками поиска компромисса на Украине призыв Эммануэля Макрона направлять туда военные контингенты натовских стран, многочисленные заявления о том, что Запад не может допустить победы России. Или постоянное обсуждение поставок ВСУ самых убийственных вооружений.

Иными словами, нет ни малейших признаков намерения подойти к возникшим проблемам со стратегических позиций долговременного выстраивания в Европе баланса интересов безопасности. Вместо этого нас хотели бы поставить перед лицом ультиматума, которому присутствие международных делегатов могло бы придать вид некоей коллективной воли. Не случайно Киев вообще остается против нашего участия, поскольку в понимании команды Зеленского нас просто надо поставить перед «коллективным решением». А разного рода угрозы эскалации должны психологически воздействовать на Москву. Понятно, что в таком контексте наше пребывание в Женеве выглядит абсолютно бессмысленным.

Фото: МО Украины

Продолжение «копенгагенского формата»

В Киеве никто и не скрывает, что планируемая конференция полностью вписывается в тактику прежних подобных посиделок, проходивших в Дании (отсюда понятие «копенгагенский формат»), на Кипре и в Саудовской Аравии. С одной стороны, такие бесплодные обсуждения в основном пресловутой «формулы мира Зеленского» должны создавать впечатление, что весь цивилизованный мир с Украиной. То есть все сводится к чисто пропагандистским акциям.

С другой, это еще и площадка, которую Украина и Запад используют для того, чтобы хоть как-то получить поддержку Глобального Юга, представители стран которого также приезжают на такие встречи. Некоторые из них даже выступают с собственными миротворческими инициативами, понимая, что это увеличивает их вес в большой международной политике.

Таким образом, у всех участников свои интересы и цели, но все это не имеет никакого отношения к действительно конструктивному урегулированию. Естественно, что участие в таком мероприятии России могло бы только дезориентировать многие развивающиеся страны, предпочитающие сохранять полный нейтралитет в отношении украинского конфликта. Этот фокус не пройдет.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Кому не верит наш президент

Позиция Москвы предельно ясна и лаконична: те страны, что искренне хотели бы прекращения конфронтации, могут добиться такой цели, прекратив поставки вооружений Киеву. И такой подход и создал бы благоприятные условия для дальнейших обсуждений формулы мира и стабильности. На самом же деле встретятся президенты Франции, Польши и канцлер Германии, затем пройдет большой форум «союзников Украины» в формате «Раммштейна», а значит, разговор будет идти исключительно об усилении поддержки Украины. И все дискуссии сведутся к тому, как бы, накачивая ее оружием, не столкнуться напрямую с Россией. И на фоне таких встреч и переговоров предполагаемая женевская конференция окончательно будет выглядеть маневром для выигрыша времени.

Недаром наш президент подчеркнул, что «никому уже не верит», основываясь на неисполнении Западом прежних договоренностей. Понятно, что вопрос украинского урегулирования с выходом на более широкие договоренности может быть решен исключительно в узком кругу нескольких великих держав с выработкой взаимных гарантий и конкретных инструментов их соблюдения. А произойдет это в Дубае, в Эр-Рияде или Джакарте, уже не столь важно.

Читайте также:

В Москве назвали причину бойкота конференции по Украине в Швейцарии

Песков ответил на слова президента Литвы о Путине

Киев допустил участие РФ в саммите по «формуле мира» Зеленского

В ЕС задумались о перспективах плана по Украине в случае победы Трампа