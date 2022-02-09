Захарова: Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что в последние годы это мероприятие вс` больше трансформируется в «трансатлантический форум». Её слова передаёт РИА Новости.

Официальные российские лица в предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут, — цитирует её агентство.

По словам дипломата, в последние годы этот форум утрачивает инклюзивность и объективность.

Мюнхенская конференция пройдёт 18–20 февраля в отеле «Баварский двор». Из-за распространения коронавируса в мире она будет проводиться в гибридном режиме — очно будут присутствовать не более 600 гостей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Самым запоминающимся остаётся визит российского лидера в Мюнхен в 2007 году. Тогда в своей речи он подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.