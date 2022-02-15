Россия не примет участия во встрече по Венскому документу в ОБСЕ

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна состояться сегодня, 15 февраля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запрашивал встречу по документу в связи с тем, что Россия ответила на запрос Киева с требованием объяснить военную деятельность в Крыму и близ Донбасса.

Нет, не будем, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе, сообщила независимый политический журналист Стефани Лихштайнер в своём Twitter. Киев в соответствии с Венским документом ОБСЕ также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России. Позднее сообщалось, что Россия с большой долей вероятности не примет участия в запрошенной Киевом встрече для обсуждения перемещений российских войск близ границы с Украиной.

13 февраля сотрудники ОБСЕ начали выезжать на машинах из Донецка. Утверждалось, что иностранцы покинули территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения». Спустя время стало известно, что отъезд специалистов связан с ротацией, поскольку им на смену приехали новые сотрудники ОБСЕ.