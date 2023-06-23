Россия не позволила ВСУ «задушить Донбасс»: новости СВО на вечер 23 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Перед началом СВО российской разведке стало известно о планах Киева «задушить Донбасс», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, имелась информация, что власти Украины в феврале-марте 2022 года намеревались начать карательную операцию в ЛДНР.

Минобороны РФ 23 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены 380 украинских военных, пять танков, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронемашин, четыре гаубицы Д-20, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две установки Krab. Средствами ПВО перехвачены четыре ракеты «Точка-У», 15 снарядов HIMARS и авиабомб JDAM. Сбили 11 БПЛА.

Ночью ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе поставленного на Украину из-за рубежа, сообщило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

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ВСУ продолжали активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Три атаки отражены на Времевском выступе, четыре — на Донецком направлении.

Жилые кварталы Геническа и Скадовска подверглись ракетному удару ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, со стороны Украины, согласно предварительным данным, были выпущены четыре крылатых ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточнялась, на места происшествий направили спасателей и медиков.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

ВСУ начнут активные боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера в ближайшие два-три месяца, заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, Киев проведет оценку состояния российских войск в середине лета, а стратегической целью будет «освобождение всех территорий».

ВСУ начали переброску резервов под Купянск в Харьковской области, рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По данным его источников, в состав колонн входили автомобильная и бронированная техника, на тралах отмечены танки, на грузовиках перевозили личный состав. Марочко сообщил, что по состоянию техники можно сказать, что она еще не участвовала в боях.

ФСБ сообщила о задержании пяти человек при попытке незаконно приобрести и перевезти через границу килограмм радиоактивного цезия-137. По данным следствия, злоумышленники действовали при координации некоего украинца, радиоактивное вещество намеревались использовать в ущерб российским интересам в ходе СВО для съемок постановочных сцен применения оружия массового поражения.

Россия не ставит иных задач в рамках СВО, кроме искомых, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат также выразил уверенность, что программы обучения украинских военных пилотов не дадут Западу желаемых результатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Рябков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что поставляемое Украине западное вооружение появляется у границ его страны. По словам лидера еврейского государства, есть опасения, что направляемые Киеву боеприпасы и техника будут использованы против Израиля, если попадут в руки Ирана. Нетаньяху заявил, что так уже произошло с противотанковым оружием.

Турецкие дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci могут начать производить на Украине в 2025 году, рассказал глава компании Baykar Халук Байрактар. По его словам, строительство дочернего предприятия ООО «Авиа Венчурс» идет по графику, планируется, что уже в июле завод электрифицируют.

На Украине проведут учения на случай возможного подрыва Запорожской АЭС, заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По словам главы МВД, силовики отработают перекрытие дорог и возведение санитарных блокпостов, на которых будут проверять уровень радиации.

Экс-президент США Барак Обама признал в интервью CNN, что в 2014 году в Крыму было много русскоговорящих людей, которые поддерживали присоединение полуострова к России. По словам Обамы, тогда даже среди депутатов Рады были сторонники Москвы.

В Кремле заявили, что в словах Обамы о поддержке крымчанами присоединения полуострова к России есть «рациональное зерно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что время от времени в Соединенных Штатах «все-таки пробиваются» такие здравые суждения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

В Крыму по подозрению в совершении диверсий задержали 64-летнего жителя села Богатырь Бахчисарайского района, у которого дома нашли разные виды оружия и боеприпасов, компоненты взрывных устройств и украинскую военную форму, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, при обысках у пенсионера в том числе обнаружили комплекты трусов и маек с эмблемой ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что не откажется поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, если тот ему позвонит. Сам Макрон не видит причин звонить Путину.

Украина не сможет создать ядерную бомбу, заверил директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов. По его словам, единственной реальной угрозой со стороны Украины остается «грязная бомба». Однако «это совершенно другая история», добавил он.

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