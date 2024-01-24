Россия не получала предложений о переговорах по Украине в Ватикане Солтановский: Москва не получала предложений о переговорах с Киевом в Ватикане

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Москва на сегодняшний день не получала официальных предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, заявил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский. По его словам, нет никаких сомнений в искренности папы римского Франциска касательно его заявлений о стремлении достичь мира между Россией и Украиной.

Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему. <...> Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала, — сказал дипломат.

Солтановский добавил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, которые не прекращались с начала спецоперации. Он также выразил уверенность, что Ватикану хорошо известна позиция Москвы по украинскому конфликту и путям его урегулирования.

Ранее папа римский предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, который посетил Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

В декабре глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Китай является важным и незаменимым ресурсом, который способен помочь в достижении мира на Украине. Он отметил, что ранее побывал в Москве и Киеве. По его словам, апостольские нунции там «проделывают большую работу».