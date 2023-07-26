Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН о зерновой сделке Полянский: Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отказалась выступать на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя российского постпреда Дмитрия Полянского. Заседание было инициировано западной стороной. Отказ стал ответом на решение Великобритании заблокировать выступление запрошенного Россией докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ.

В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ при том, что этот кандидат полностью соответствует критериям правила 39 временных процедур СБ ООН, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании, — заявил Полянский.

Утром 26 июля намечалось одно заседание Совбеза — по теме гонений на УПЦ. Россия запросила в качестве докладчиков представителя ООН, а также архиепископа Гедеона от УПЦ и украинского писателя. Двое последних подверглись на Украине преследованию за политические и религиозные взгляды, утверждает Полянский. Из-за действующих ограничений России позволили допустить лишь одного представителя, но в итоге за его допуск проголосовали лишь три страны, остальные члены Совбеза ООН воздержались.

Великобритания выполняет в текущем месяце функции председателя Совета Безопасности ООН. Полянский ранее обвинил страну в «грязных процедурных играх».