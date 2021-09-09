Россия не будет спешить с признанием власти талибов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не спешит с признанием власти «Талибана» (запрещено в РФ) в Афганистане, так как намерена следить за первыми шагами движения, сообщает ТАСС. Накануне талибы впервые объявили членов временного правительства.

Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства, — сказал Песков.

Также Кремль оставил без комментариев намерение «Талибана» провести инаугурацию нового правительства Афганистана 11 сентября. Как известно, в эту дату исполнится 20 лет со дня трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

Ранее талибы объявили, что собираются провести выборы в постоянный кабмин Афганистана через полгода. По данным СМИ, постоянное правительство Афганистана сформируют не только по итогам выборов, но и по результатам «всеобщего волеизъявления». Как сообщается, на их основе будет сформирован «официальный кабинет министров».