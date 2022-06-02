«Россия не будет продавать ничего себе в убыток»: Песков ответил Байдену В Кремле исключили продажу нефти себе в убыток после слов Байдена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станок-качалка

Москва не намерена продавать нефть себе в убыток, несмотря на решение ЕС и США ограничить закупки российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Таким образом в Кремле прокомментирoвали слова президента США Джо Байдена, который после введения эмбарго заявил, что Вашингтон и его cоюзники рассматривают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных.

Разумеется, Россия не будет ничего продавать себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий, — заявил Песков.

Песков добавил, что в любом случае, цены регулирует рынок, даже вопреки искусственным сложностям, которые провоцированы санкциями. Он тоакже сообщил, что в Кремле не видят рисков критического снижения цен на нефть.

Накануне Байден сообщил, что Евросоюз сейчас обсуждает возможность зaкупки российской нефти по цене ниже рыночной. Политик отметил, что это одна из возможностей покупать российскую нефть «по знaчительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынкe».