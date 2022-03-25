Россия назвала ситуацию с КНДР результатом санкционного перегиба

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала многочисленные санкции в отношении КНДР причиной сложившейся небезопасной ситуации на Корейском полуострове. Дипломат отметила, что Совбез лишь ужесточал ограничения, игнорируя положительные сигналы со стороны Северной Кореи, пишет ТАСС.

Нынешнее развитие — это во многом последствия такой недальновидности некоторых присутствующих здесь коллег, не готовых выйти за пределы санкционной парадигмы, — заявила российский представитель на заседании Совета безопасности ООН.

Многочисленные ограничительные меры в отношении КНДР так и не смогли обеспечить безопасность в регионе, сказала Евстигнеева.

Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, — подчеркнула представитель РФ.

Что же касается вторичных санкций США и их союзников в отношении КНДР, то они только подрывают согласованные ограничения по линии Совбеза ООН. Речь идёт об автономных санкциях, которые Вашингтон и его союзники накладывают на Северную Корею в обход и сверх санкций Совбеза ООН. Это, в свою очередь, противоречит нормам и правилам международной торговли, попирает суверенитет и законные интересы стран-членов ООН.

В данном случае механизмы ООН должны быть задействованы для процессов урегулирования и межкорейского диалога, а не быть этому преградой, отметила дипломат.

Только тогда можно будет говорить об эффективном решении накопившихся в регионе проблем, включая ядерную, на основе диалога и взаимоприемлемых договоренностей. Санкциями и давлением достичь этого будет невозможно, — сказала Евстигнеева.

Что касается КНДР, то Пхеньян в этих условиях наращивания санкционного давления не пойдёт ни на какие уступки по своим ядерным и ракетным программам.

Хотели бы напомнить американским коллегам, что переговоры — это «улица с двусторонним движением». Совершенно бесперспективно ожидать от Пхеньяна безоговорочного разоружения под угрозой раскручивания «санкционной спирали» и под «гарантии» ничем не подкрепленных обещаний, — заключила российский представитель.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США намерены представить в Совбез ООН резолюцию по усилению санкций против КНДР после пуска межконтинентальной баллистической ракеты.