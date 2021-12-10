Россия назвала провокацией действия корабля Украины у Керченского пролива

Действия украинского корабля у Керченского пролива являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это — очередная провокация, — сказала Захарова.

Она добавила, что это не единичный случай, «это комплекс провокативных действий», которые осуществляются вокруг границ России.

Накануне корабль управления «Донбаcс» Военно-морских сил Украины двигался в сторону Керчeнского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. Отмечается, что на требования изменить курс военное судно не реагировало. Укрaина никаких заявок на проход по каналу ранее не подавала.

В ноябре 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России. ФСБ открыла по ним огонь. Но Украина заявила, что Россию уведомляли о проходе судов.

Позже ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины, в свою очередь, — по факту ведения агрессивной войны. В сентябре 2019-го задержанных моряков отпустили на Украину.