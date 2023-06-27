Россия нашла способ наказать США после скандала с визами для дипломатов Зампостпреда РФ при ООН Заболоцкая: рассчитываем на срочный запуск арбитража против США

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия рассчитывает на немедленный запуск генсеком организации Антониу Гутерришем арбитража против США из-за нарушений ими своих обязательств по соглашению о стране пребывания ООН. По ее словам, нарушения касаются в том числе невыдачи виз российским дипломатам. Представитель России подчеркнула, что США не демонстрируют готовность добросовестно выполнять свои обязательства.

Ситуация предельна ясна. «Плотные контакты» генсекретаря и его сотрудников с властями страны пребывания не приносят никаких результатов на практике, — сказала Заболоцкая.

Дипломат добавила, что российская сторона рассчитывает, что Гутерриш не станет блокировать решение о запуске арбитража ООН — США. По ее словам, это единственный механизм для защиты стран от «произвола и дискриминации со стороны государства пребывания».

23 апреля стало известно, что США отказались выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это решение показало цену заявлений Вашингтона о защите свободы слова. Он добавил, что Москва это не забудет и не простит.