Россия нашла документы о нацисте, помилованном отцом фон дер Ляйен

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Эрнст Альбрехт

Более 30 лет назад отец председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен Эрнст Альбрехт помиловал нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, члена НСДАП и СС, который был причастен к преступлениям в концлагере на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Документы об этом были обнародованы на портале «История.рф».

Эрих Шарфеттер, родившийся в 1908 году, вступил в НСДАП в феврале 1931 года, а затем в СС в ноябре 1933 года. Он участвовал в пытках и убийствах в концлагере в Эреде на оккупированной территории Эстонии в период с 1943 по 1944 год. Известно, что он жестоко избивал женщин резиновыми палками, расстреливал узников и применял к ним кирку.

После эвакуации из Эстонии Шарфеттер служил в концлагере Штуттхоф, а затем попал в военный госпиталь осенью 1944 года. В последние месяцы войны он перебрался в Гамбург, где осел вместе со своей семьей. Впервые полиция начала интересоваться им в 1960 году, после чего он бежал в Египет и прожил там 17 лет. После возвращения в ФРГ Шарфеттер был арестован.

В 1980 году Шарфеттера приговорили к пожизненному заключению. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, основываясь на преклонном возрасте и плохом здоровье отца.

В феврале 1990 года глава федеральной земли Нижняя Саксония и министр-президент Эрнст Альбрехт (отец Урсулы фон дер Ляйен) принял решение о помиловании Шарфеттера из-за его старческого возраста и здоровья.

Ранее сообщалось, что ед вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека служил оберштурмфюрером СА во времена Третьего рейха. А прадед чиновника вообще входил в число приближенных Адольфа Гитлера и даже дружил с Йозефом Геббельсом.