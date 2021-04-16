Оккупированные Россией: японцев разозлило решение Google по Курилам

https://static.news.ru/photo/e19592e0-9f8d-11eb-99b7-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/Public domain/wikipedia.org

Жители Японии остро отреагировали на сообщения СМИ о готовности Google обозначить острова Курильской гряды как территорию России. Японцы призвали разорвать отношения с Москвой и наказать IT- компанию, изгнав её из страны.

Если Google в принятии своих «мер» ошибётся, то рискует потерять громадный японский рынок, — цитирует РИА Новости гневное высказывание.

«Россия совсем унизила Японию», «Суверенитет северных территорий, включая все Курилы, не определён! Надо требовать возврата Японии всех Курил!», «Хотелось бы, чтобы Google обозначила северные острова как „спорные территории“ или хотя бы территории, „оккупированные“ Россией», — написали другие японские пользователи в своих комментариях.

Кто-то потребовал немедленного возвращения Японии северных островов, а кто-то предложил отменить обозначение в картах как российских территорий всех Курил и Сахалина.

Как писал NEWS.ru, американская компания Google согласилась обозначить территорией России острова в Тихом океане, которые входят в Курильскую гряду. Об этом заявил глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. Депутат добавил, что в Google готовы снять ограничения по просмотрам фильмов «Ржев» и «Беслан». По его словам, в компании запросили дополнительные материалы и заверили, что нарушения, противоречащие российскому законодательству, будут устранены в ближайшее время. Теперь депутаты ждут такую же готовность к диалогу от Twitter и Facebook.