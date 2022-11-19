Россия направила в СБ ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с военнопленными

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Россия распространила в СБ и ГА ООН письмо с данными о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнопленными. Письмо содержит призыв к главе ООН Антониу Гутерришу добиться прекращения Киевом нарушения международного гуманитарного права, сообщает постпредство России.

Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права, — написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что российская сторона продолжит «заострять внимание зарубежных коллег» на преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

Накануне в интернете появился ролик, на котором украинские военные расстреливают в упор лежащих на земле российских военнопленных. Минобороны России заявило, что в ходе расправы были убиты 10 военнопленных. Отмечается, что это не единичный случай, а распространенная практика среди украинских военных.

Ранее в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины и воюющих на их стороне наемников. Обращение в первую очередь направлено к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.