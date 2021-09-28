Россия направила США вопросы из-за создания военного партнёрства AUKUS

Россия направила США вопросы в связи с созданием военного партнёрства AUKUS. Москва также планирует задать их Лондону и Канберре. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Мы их зададим австралийским коллегам в процессе их озвучивания британским коллегам, — подчеркнул он.

Он добавил, что тема AUKUS не входит в повестку консультаций по безопасности РФ и США в Женеве.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее Китай выступил против AUKUS. По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, это сотрудничество нарушает международные договорённости о нераспространении ядерного оружия. Он считает, что Вашингтон, Лондон и Канберра не должны дестабилизировать международную ситуацию.