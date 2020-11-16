Россия напомнит Европе и США уроки Нюрнберга

https://static.news.ru/photo/bff587f6-2825-11eb-918e-fa163e074e61_660.jpg Нюрнбергский процесс Фото: ushmm.org

Представители 30 стран примут участие в международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга», который состоится на этой неделе. Он приурочен к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала.

Мероприятие будет проводиться на базе Музея Победы на Поклонной горе. Учитывая действующие из-за пандемии ограничения, большинство участников будут выступать по видеосвязи, передаёт РИА Новости со ссылкой на оргкомитет форума.

Там уточнили, что приглашены представители профессиональных сообществ, исследователи, общественные организации, деятели культуры и образования из ближнего зарубежья, стран Европы, Юго-Восточной Азии и США. К ним присоединятся делегаты из всех российских регионов, а также именитые российские политики.

20 ноября состоятся два пленарных заседания, на следующий день откроются девять тематических площадок, организаторами которых стали министерства, ведомства, общественные организации, музеи и СМИ.

Участники рассмотрят вопросы, связанные с трибуналом и его решениями — историческими, правовыми, идеологическими, гуманитарными, образовательными.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и завершился почти год спустя — 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Состоялось 403 заседания суда, все они были открытыми. Происходившее широко освещали мировые СМИ. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Ранее, как писал NEWS.ru, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в Интернете. Инициатива подразумевает за отрицание приговоров Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР во время Второй мировой войны штраф от 100 до 500 тысяч рублей, или пятилетние принудительные работы, либо лишение свободы на такой же срок.

Кроме того, документ предусматривает привлечение к административной ответственности для юрлиц, за подобные нарушения им будут грозить штрафы от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета правонарушения.