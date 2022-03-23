Россия начала подготовку ответного пакета санкций против Британии и ЕС

Россия начала подготовку ответных списков санкций в отношении граждан Евросоюза и Великобритании, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, слова которого приводит ТАСС. При этом он не стал уточнять характер ограничений и возможную дату их введения.

Прорабатываются, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о проработке списков санкций.

15 марта ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Помимо этого, в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Генеральный директор крупного финансового конгломерата Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал подождать с введением новых санкционных ограничений в отношении России. Банкир утверждает, что санкции негативно сказываются не только на экономике РФ, но и на экономике Германии и всей Европы.