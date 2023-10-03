Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press
Водопад Каландула, провинция Маланже, Ангола
Россия может открыть прямые авиарейсы в Африку в обозримом будущем. Посол РФ в Анголе Владимир Тарасов надеется, что Росавиация и ангольская авиакомпания TAAG придут к соглашению об открытии прямых перелетов.
Среди достопримечательностей этой африканской страны — водопады Эпупа и Каландула, черные скалы в Пунго-Андонго и крепость Массангано, внесенная ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Россияне могут въезжать в Анголу без визы.
Главное, на что можно посмотреть, прилетев в страну, — в галерее NEWS.ru.
Фото: Christian Heinrich/imageBROKER.com/Global Look Press
Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы
Фото: Christian Heinrich/imageBROKER.com/Global Look Press
Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы
Фото: jspix/imageBROKER.com/Global Look Press
Ангольский колобус (Colobus angolensis)
Фото: jspix/imageBROKER.com/Global Look Press
Ангольский колобус (Colobus angolensis)
Фото: Jorn Stjerneklar/Impact Photos/Global Look Press
Пальмы вдоль набережной, Луанда
Фото: Jorn Stjerneklar/Impact Photos/Global Look Press