Россия может запустить прямые рейсы в Анголу: что посмотреть в Африке Посол Тарасов заявил о возможном открытии прямых авиарейсов из РФ в Анголу

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Водопад Каландула, провинция Маланже, Ангола

Россия может открыть прямые авиарейсы в Африку в обозримом будущем. Посол РФ в Анголе Владимир Тарасов надеется, что Росавиация и ангольская авиакомпания TAAG придут к соглашению об открытии прямых перелетов.

Среди достопримечательностей этой африканской страны — водопады Эпупа и Каландула, черные скалы в Пунго-Андонго и крепость Массангано, внесенная ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Россияне могут въезжать в Анголу без визы.

Главное, на что можно посмотреть, прилетев в страну, — в галерее NEWS.ru.