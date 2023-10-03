Россия может открыть прямые авиарейсы в Африку в обозримом будущем. Посол РФ в Анголе Владимир Тарасов надеется, что Росавиация и ангольская авиакомпания TAAG придут к соглашению об открытии прямых перелетов.

Среди достопримечательностей этой африканской страны — водопады Эпупа и Каландула, черные скалы в Пунго-Андонго и крепость Массангано, внесенная ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Россияне могут въезжать в Анголу без визы.

Главное, на что можно посмотреть, прилетев в страну, — в галерее NEWS.ru.

Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы

Фото: Christian Heinrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы

Ангольский колобус (Colobus angolensis)

Фото: jspix/imageBROKER.com/Global Look Press

Ангольский колобус (Colobus angolensis)

Пальмы вдоль набережной, Луанда

Фото: Jorn Stjerneklar/Impact Photos/Global Look Press

Пальмы вдоль набережной, Луанда

Традиционные дома в Анголе

Фото: eye ubiquitous / hutchison/Global Look Press

Традиционные дома в Анголе

Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы

Фото: Janis Miglavs/Danita Delimont/Global Look Press

Водопад Эпупа на границе Намибии и Анголы

Черные скалы в Пунго-Андонго, провинция Маланже, Ангола

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Черные скалы в Пунго-Андонго, провинция Маланже, Ангола

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО: крепость Массангано, Северная Кванза, Ангола

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО: крепость Массангано, Северная Кванза, Ангола

Вид на Сидаде-Альта из Форталеза-де-Сан-Мигель или крепости Святого Михаила, Луанда, Ангола

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Вид на Сидаде-Альта из Форталеза-де-Сан-Мигель или крепости Святого Михаила, Луанда, Ангола

Городской пейзаж Луанды, столицы Анголы

Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

Городской пейзаж Луанды, столицы Анголы

Мавзолей покойного президента Агостиньо Нето, Луанда, Ангола

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Мавзолей покойного президента Агостиньо Нето, Луанда, Ангола

Женщины из племени химба на территории национального парка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины из племени химба на территории национального парка

Смотровая площадка Лунной долины, Мирадуру да Луа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смотровая площадка Лунной долины, Мирадуру да Луа