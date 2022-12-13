Россия может выйти из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию Россия может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Россия может выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с соответствующим проектом. Он уточнил, что причиной этого стало решение комитета министров СЕ прекратить членство РФ в Группе государств против коррупции.

Речь идет о денонсации конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. Она содержит положения о криминализации коррупционных деяний, а также регламентирует вопросы правовой помощи и выдачи.

В документе отмечается, что денонсация Российской Федерацией конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

В сентябре Россия вышла из Конвенции о защите прав человека. Тогда же РФ окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Суд больше не будет принимать новые жалобы против России, но продолжит рассматривать заявления, поданные до 16 сентября 2022 года.

Сообщалось, что Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех жалоб в отношении России за время членства в Совете Европы. По данным Института права и публичной политики, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были в отношении России.