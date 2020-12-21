Россия может приостановить авиасообщение с Великобританией

https://static.news.ru/photo/a7908070-437e-11eb-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Авиасообщение с Великобританией из-за выявления там нового штамма COVID-19 может быть приостановлено. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее сообщалось, что в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса. При этом учёные отметили, что он распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 и уже доминирует в британской столице. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Ситуация беспрецедентная. Правительство РФ с большой долей вероятности поддержит позицию европейских стран и до улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании приостановит рейсы в Лондон, — цитирует «Интерфакс» сообщение АТОР.

При этом в ассоциации добавили, что в маршрутной сети British Airways Лондон — это удобный транзитный пункт для стыковок в Южную и Северную Америку, а также в страны Европы. Так, в отсутствие прямого авиасообщения россияне летали в Грецию и Хорватию через столицу Англии.

Сейчас у россиян остаётся возможность пользоваться хабами в Стамбуле, Дубае и Цюрихе. Кроме того, открыты Франкфурт, Рим, Париж. Великобритания входит в число 16 стран, с кем РФ открыла свои воздушные границы и возобновила регулярное авиасообщение.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на её территории более заразного типа коронавируса бессмысленно.