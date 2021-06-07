Россия + Китай: в НАТО назвали свой главный вызов

https://static.news.ru/photo/53f7d2d0-c685-11eb-af33-96000091f725_660.jpgФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Всё более явное сотрудничество России и Китая представляет «серьёзный вызов» для НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в беседе с изданием Welt am Sonntag.
Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время всё активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном, — подчеркнул глава Альянса.
Столтенберг добавил, что сотрудничество двух стран для НАТО выглядит как «новое измерение».
Обе страны проводят совместные манёвры, дальние полёты боевых самолётов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля Интернета, — указал глава НАТО.
Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса всерьёз обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией. Об этом заявил Йенс Столтенберг. Он отметил, что Альянс готов к защите союзников, которые «серьёзно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».