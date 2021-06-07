Россия + Китай: в НАТО назвали свой главный вызов

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса всерьёз обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией. В интервью изданию Welt am Sonntag он отметил, что Альянс готов к защите союзников.

НАТО — оборонительный альянс. Я не хочу слишком много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать...